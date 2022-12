NBA Mavericks überraschen zuletzt starke Suns

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Donci wieder einmal Dallas-Topscorer Foto: APA/Reuters

D ie zuletzt schwachen Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die starken Phoenix Suns geschlagen. Beim 130:111 hatte das Team um Star Luka Doncic (33 Punkte) zwischenzeitlich bis zu 27 Punkte Vorsprung und lag nur in den ersten Minuten der Partie in Rückstand. Schon nach dem ersten Viertel führten die Mavs 33:15 gegen die Suns, die zuvor nur sieben Spiele verloren hatten und die Western Conference anführen.