Sowohl Dallas als auch Boston verfügen derzeit nicht über die Mindestanzahl von acht Spielern, die einem Team zur Verfügung stehen müssen, um ein NBA-Match bestreiten zu können. Damit nehmen die Corona-Sorgen in der NBA zu. Bereits am Sonntag war das Heimspiel der Celtics gegen Vorjahresfinalist Miami Heat abgesagt worden.

Die Liga kündigte an, über eine Modifizierung des Gesundheits- und Sicherheitsprotokolls beraten zu wollen. Auch eine ein- bis zweiwöchige Pause steht laut US-Medienberichten im Raum. Die NBA hat daher für den (heutigen) Dienstag ein Meeting der Club-Eigentümer (Board of Governors) angesetzt, will aber eine Unterbrechung der Saison unbedingt vermeiden.

NBA-Ergebnisse vom Montag: Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans verschoben, Charlotte Hornets - New York Knicks 109:88, Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies 91:101, Orlando Magic - Milwaukee Bucks 99:121, Washington Wizards - Phoenix Suns 128:107, Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 112:94, Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 112:111, Sacramento Kings - Indiana Pacers 127:122