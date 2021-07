Paul überzeugte im ersten Final-Spiel seiner 16 Jahre andauernden NBA-Karriere und kam auf 32 Punkte, vier Rebounds und neun Vorlagen. Bei den Bucks war Khris Middleton mit 29 Zählern der beste Werfer. Antetokounmpo kam auf 20 Punkte.

Spiel zwei ist in der Nacht auf Freitag (3.00 Uhr MESZ/DAZN) erneut in Phoenix. Die Suns haben den Titel in der NBA noch nie gewonnen, die Bucks ein Mal vor genau 50 Jahren. Für beide Teams ist es die jeweils dritte Teilnahme an den Finals.