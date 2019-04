Antetokounmpo führte Bucks in zweite Runde .

Die Milwaukee Bucks stehen als zweites Team nach Rekordmeister Boston Celtics in der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA). Angeführt vom griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo, der 41 Punkte erzielte, feierte der Grunddurchgangssieger am Montagabend (Ortszeit) einen klaren 127:104-Erfolg bei den Detroit Pistons und gewann damit die "best of seven"-Serie mit 4:0.