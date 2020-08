Auch die Bestmarke von "His Airness" hatte am 20. April 1986 bei den Boston Celtics nicht zum Sieg gereicht, die Chicago Bulls verloren damals nach zweimaliger Verlängerung 131:135. Im ewigen Postseason-Ranking ist Mitchell, der mit neun Rebounds und sieben Assists auch in diesen beiden Kategorien der beste Jazz-Akteur war, nun hinter Jordan (63) und Lakers-Ikone Elgin Baylor (61) die Nummer drei.

Zu den Denver-Matchwinnern avancierten einmal mehr Jamal Murray (36 Punkte, 9 Assists) und Nikola Jokic (29 Punkte, 10 Rebounds). Fred VanVleet (30 Punkte, 11 Assists) führte anschließend Titelverteidiger Toronto Raptors zu einem klaren 134:110-Erfolg über die Brooklyn Nets. Rekordchampion Boston Celtics setzte sich angeführt von Jayson Tatum (32 Punkte, 13 Rebounds) 109:101 gegen die Philadelphia 76ers durch. Und Titelfavorit Los Angeles Clippers besiegte die Dallas Mavericks trotz 42 Punkten von Jungstar Luka Doncic 118:110.

"Ich habe schrecklich gespielt. Elf Ballverluste, so viele hatte ich noch nie", ärgerte sich Doncic über sein verlorenes Play-off-Debüt. Doch nie zuvor hatte ein Spieler mehr Punkte bei seiner Postseason-Premiere erzielt als der 21-jährige Slowene. "Ihm gehört die Zukunft", betonte deshalb Clippers-Star Paul George (27 Punkte). "Er ist großartig", stimmte ihm sein Teamkollege Kawhi Leonard (29 Punkte, 12 Rebounds) zu.

Montag-Ergebnisse vom Play-off-Start der NBA in Orlando, jeweils Spiel der "best of seven"-Serien:

Eastern Conference: Toronto Raptors - Brooklyn Nets 134:110, Boston Celtics - Philadelphia 76ers 109:101

Western Conference: Denver Nuggets - Utah Jazz 135:125 n.V., Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 118:110.