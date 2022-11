NBA San Antonio bei 101:126 in Denver ohne Chance

D ritte Niederlage hintereinander für die San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA): Die Texaner verloren am Samstag (Ortszeit) 101:126 bei den Denver Nuggets und waren dabei ohne Chance. Jakob Pöltl erzielte 14 Punkte und holte acht Rebounds. Weiters standen zwei Assists und je ein Steal sowie Block in 28:35 Minuten für den 27-jährigen Wiener zu Buche. Schon am Montag steigt in San Antonio die Revanche.