San Antonio feierte ohne Pöltl vierten Sieg in Serie .

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch ihren Erfolgslauf in der National Basketball Association (NBA) fortgesetzt. Sie gewannen ohne den an einer Muskelverletzung laborierenden Wiener Jakob Pöltl bei den Atlanta Hawks mit 111:104 und feierten damit den vierten Sieg in Serie. Weil die Verfolger "patzten", rückt die Play-off-Teilnahme immer näher.