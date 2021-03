San Antonio unterliegt L.A. Clippers neuerlich .

Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) auch das zweite Duell binnen 24 Stunden mit den L.A. Clippers in der National Basketball Association (NBA) verloren. Auf das 101:134 vom Vortag folgte ein 85:98. Es war die vierte Niederlage hintereinander für die Texaner und die 20. der Saison. Für den Wiener Jakob Pöltl standen elf Punkte, acht Rebounds und drei Blocks in 31:13 Minuten Spielzeit zu Buche.