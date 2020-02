Das Basketball-Team um Giannis Antetokounmpo und Khris Middleton setzte sich in Kanada mit 108:97 durch. Für den Liga-Spitzenreiter, der als erste Mannschaft auch bereits das Play-off-Ticket sicher hat, war es der 18. Sieg in den vergangenen 20 Spielen.

LeBron James führte die Los Angeles Lakers mit 40 Punkten zu einem 118:109-Heimerfolg gegen die New Orleans Pelicans, ihrem sechsten Sieg in Serie. Die Kalifornier halten als Spitzenreiter der Western Conference bei einer Siegbilanz von 44:12. Besser steht in der nordamerikanischen Profiliga nur Milwaukee (50:8 Siege) da.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag: Indiana Pacers - Charlotte Hornets 119:80, Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 97:108, Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder 122:124, Denver Nuggets - Detroit Pistons 115:98, Portland Trail Blazers - Boston Celtics 106:118, Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 118:109, Golden State Warriors - Sacramento Kings 94:112