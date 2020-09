Toronto bleibt nach Double-Overtime im Titelrennen .

Die Toronto Raptors haben weiterhin die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung in der National Basketball Association (NBA). Angeführt von All-Star Kyle Lowry, der 33 Punkte erzielte, gewann der Vorjahreschampion am Mittwoch in Orlando nach doppelter Verlängerung 125:122 gegen die Boston Celtics und schaffte damit den 3:3-Ausgleich in der "best of seven"-Serie.