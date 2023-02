EU Nehammer fordert EU-Finanzierung von Grenzschutz

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Kanzler Nehammer spricht zur Presse vor dem EU-Gipfel Foto: APA/BKA

K anzler Karl Nehammer (ÖVP) hat seine Forderungen nach einer EU-Finanzierung des Grenzschutzes an der EU-Außengrenzen erneuert. Es müssten "Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Ob dann die einen dazu Zaun sagen, die anderen technische Infrastruktur - entscheidend ist, dass Bulgarien geholfen wird", so Nehammer vor dem EU-Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel. Unterstützung erhielt er aus den Niederlanden, Griechenland, aber auch Italien. Luxemburg reagierte ablehnend.