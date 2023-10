Int. Beziehungen Nehammer trifft Erdogan in Ankara

Migrationsrouten weiter schließen Foto: APA/AFP

B undeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hält sich am Dienstag zu einem Arbeitsbesuch in der türkischen Hauptstadt Ankara auf. Begleitet wird Nehammer von Innenminister Gerhard Karner und Wirtschaftsminister Martin Kocher (beide ÖVP) und einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation. Am Nachmittag trifft Nehammer den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Präsidentenpalast. Im Zentrum der Gespräche stehen die Themen Migration, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg.