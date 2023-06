NEOS erteilen "Ampel" wegen Vermögenssteuern Abfuhr

Kucher sprach sich am Samstag in Interviews mit der "Tiroler Tageszeitung", der "Presse" und dem "Standard" für Vermögenssteuern aus. "Vermögensteuern sind eine Koalitionsbedingung", betonte er gegenüber Letzterem. Für eine "klare Entwicklung zu weniger Arbeitszeit und höheren Löhnen" würde man alles tun, meinte Kucher wiederum gegenüber der "Presse": "Sollte die SPÖ Verantwortung übernehmen, muss das ab dem ersten Tag klar sein." Die Ampel nannte er als Ziel.

An der Forderung nach Vermögenssteuern stießen sich auch die Freiheitlichen. "Neue Steuern sind in Zeiten der massiven Rekordteuerung das Letzte, was die Österreicher benötigen", meinte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung und warf der SPÖ vor, einen "kommunistischen Klassenkampf" zu führen. Er forderte "massive Steuersenkungen bis hin zu ihrem völligen Aussetzen".