Vor der Abstimmung verwies Meinl-Reisinger auf das in den vergangenen Jahren Erreichte und bat die Mitglieder um "breites Vertrauen". Es sei "unheimlich viel gelungen", in Wien und Salzburg übernahmen die NEOS Regierungsverantwortung. "Es ist uns gelungen, eine liberale Partei in Österreich fest zu verankern."