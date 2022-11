Tirol Netzwerkproblem bei Steuerung von Autobahn-Tunneln

E in Ausfall des Netzwerks hat am Montag ab etwa 9.00 Uhr Probleme bei der Steuerung der Tunnel- und Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf allen österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen verursacht. Drei Tunnel in Tirol - Arlberg-, Roppener- und Perjentunnel - waren aus diesem Grund gesperrt. Alle anderen Anlagen blieben in Betrieb. Die Asfinag besetzte als Vorsichtsmaßnahme lange Tunnel wie den Grazer Plabutschtunnel mit Personal an den Portalen.