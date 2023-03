Tennis Neuauflage von Melbourne in Indian Wells: Sabalenka-Rybakina

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sabalenka fehlt noch ein Sieg zum nächsten großen Titel Foto: APA/Reuters

Z u einer Wiederholung des Finales bei den Australian Open kommt es beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells: Melbourne-Triumphatorin Aryna Sabalenka aus Belarus trifft auf die Kasachin Jelena Rybakina. Letztere schaltete beim Großturnier in der kalifornischen Wüste am Freitag im Halbfinale die Titelverteidigerin und Nummer eins der Welt, Iga Swiatek (POL), glatt mit 6:2,6:2 aus. Auch Sabelenka kam gegen Maria Sakkari (GRE-2) mühelos mit 6:2,6:3 ins Endspiel.