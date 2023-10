Neue App für Drohnen-Besitzer in Österreich

Flugpläne können künftig direkt in eine App, die unter "Austro Control Dronespace" zu finden sein wird, eingegeben, um sich dort Flugfreigaben einzuholen. Flugsicherung wie Pilotinnen und Piloten können sehen, wo aktuell andere Drohnen unterwegs sind. Die Plattform wird Anlaufstelle für alle behördlichen und operativen Prozesse, ob Registrierung als Betreiber oder Verwaltung des eigenen Geräts. Mit der Funktion "Quick-Check" soll auf einen Blick ersichtlich werden, wo geflogen werden darf und wo nicht.

Wer in Österreich mit einer Drohne in der Kategorie "open" mit einem Gewicht ab 250 Gramm fliegen will, braucht einen Drohnenführerschein. Dafür muss in den meisten Fällen online ein Kurs und ein Test absolviert werden. Der Führerschein ist fünf Jahre lang gültig. Rund 70.000 Drohnenführerscheine wurden bisher ausgestellt. Die unbemannten Luftfahrzeuge (uLFZ) müssen außerdem registriert werden, 45.000 Mal war das laut Austro Control bisher der Fall.

Die Fluglotsinnen und Fluglotsen der Austro Control sollen durch die neue Plattform jedenfalls deutliche Erleichterungen erfahren: Bisher mussten Freigaben telefonisch durch den Tower erfolgen, in Zukunft funktioniert der Prozess automatisiert und digital über die App.

Der Start des neuen Systems erfolgt in zwei Stufen. Die Registrierung der Betreiber und die "Quick-Check"-Funktion wird laut Presseunterlagen in der Desktop-Version am 10. Oktober freigeschalten. Erreichbar ist diese unter www.dronespace.at. Die App soll spätestens ab dem 20. Oktober zum Download verfügbar sein. Ab dem 24. Oktober soll schließlich die digitale Flugplanaufgabe und die Flugplanfreigabe möglich sein.

(S E R V I C E - Mehr Informationen unter http://austrocontrol.at sowie http://www.frequentis.com und https://www.dronespace.at )