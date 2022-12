Wieder im Parlament Neue Einkommensgrenzen beim Kindergeld

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Pallas Athene erwartet die Parlamentarier Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

N ach gut fünf Jahren verabschiedet sich der Nationalrat am Donnerstag von seinem Ausweichquartier in der Hofburg. Beschlossen wurde gleich am Vormittag eine Anhebung der Zuverdienstgrenze beim Kindergeld. Diese liegt künftig bei 7.800 Euro (einkommensabhängige Variante) bzw. 18.000 Euro (pauschale Variante). Die Vorlage passierte den Nationalrat einstimmig.