Ausgangsbeschränkungen ab Dienstag ganztägig .

Auf den weichen folgt nun der harte "Lockdown". Angesichts unverändert steigender Corona-Zahlen hat die Regierung am Samstagvormittag erste Neuerungen bekannt gegeben. So werden etwa die Ausgangsbeschränkungen, die derzeit nur in der Nacht gelten, ab kommendem Dienstag auf den ganzen Tag ausgedehnt und strenger ausgelegt. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor. Zusperren soll auch der Handel, ausgenommen bleibt die Deckung des täglichen Bedarfs.