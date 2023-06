Neue Photovoltaikanlage: Burgtheater zapft nun die Sonne an

"Mit der Photovoltaikanlage setzen wir ein starkes Signal für ökologisches Handeln im Kulturbetrieb. Sie ist ein wichtiger Mosaikstein in unserer Nachhaltigkeitsoffensive", sagte Robert Beutler, Kaufmännischer Direktor des Burgtheaters bei einem Medientermin am Mittwoch. "Das Leitprinzip einer nachhaltigen Entwicklung muss sich auch im kulturellen Handeln widerspiegeln", ergänzte seine Stellvertreterin Wiebke Leithner.

Die Planung und Errichtung der PV-Anlage erfolgte durch den Wiener Energieversorger Verbund. "Dieses Projekt ist ein klarer Beweis, dass Denkmalschutz und Photovoltaik kein Widerspruch sind", so Verbundchef Michael Strugl. "Um die Klimaziele zu erreichen, müssen alle an einem Strang ziehen. Auch deshalb ist es so wichtig, dass bedeutende Kulturinstitutionen wie das Burgtheater mit gutem Beispiel voran gehen."