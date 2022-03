Ukraine-Krieg Neue russisch-ukrainische Verhandlungen ab Montag in Türkei

AN APA / NÖN.at

Die Zerstörungen in der Ukraine sind mittlerweile enorm Foto: APA/AFP

Russland und die Ukraine werden nach ukrainischen Angaben am Montag in der Türkei eine neue Verhandlungsrunde starten. "Bei dem heutigen Gespräch per Videokonferenz wurde beschlossen, die nächste Runde in Präsenz in der Türkei vom 28. bis 30. März abzuhalten", postete der ukrainische Unterhändler David Arachamija am Sonntag auf Facebook. Am 10. März hatten bereits Verhandlungen auf Ministerebene in Antalya stattgefunden, die keine konkreten Fortschritte gebracht hatten.