"Neuer Schwung" Zusätzliche Förderung für Schulsportwochen

Kogler und Polaschek wollen Schulsportwochen "neuen Schwung" verleihen Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

M it einer zusätzlichen Förderung für sozial schwache Schülerinnen und Schüler sowie einer neuen Plattform zur Unterstützung der Lehrkräfte sollen Schulsportwochen attraktiver gemacht werden. Das kündigten Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag an. Vorerst sollen über die bisherigen Förderungen hinaus 300.000 Euro zur Verfügung stehen.