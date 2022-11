Jugendkriminalität Neuerlich Ausschreitungen in Linzer Innenstadt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Zwei Abende in Folge wurde in Linz randaliert Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

N achdem in der Halloween-Nacht in der Linzer Innenstadt rund 200 Personen randaliert hatten, ist es Dienstagabend neuerlich zu - wenn auch deutlich kleineren - Ausschreitungen gekommen. Laut Polizei warfen Jugendliche am Taubenmarkt Böller auf Passanten. Als die Exekutive eintraf, flüchteten sie. Dutzende Polizeistreifen waren im Einsatz. Sie nahmen 53 Identitätsfeststellungen vor und sprachen fünf Wegweisungen aus.