Seattle Kraken feiern Aufnahme in die Liga .

Mit einer großen Party und der Vorstellung des Kaders hat das neu gegründete Team der Seattle Kraken die Aufnahme als 32. Franchise in die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL gefeiert. Die Liga-Regeln sahen vor, dass Seattle bei allen anderen NHL-Teams außer den Vegas Golden Knights jeweils einen Spieler auswählen durfte. Die Namen wurden am Mittwochabend (Ortszeit) bei der Party im Gas Works Park am Ufer des Lake Union präsentiert.