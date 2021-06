Wien stockt nach Kritik an Lehrerzuteilung Stunden auf .

Wien wird nach der Kritik am neuen System der Lehrerzuteilung für Pflichtschulen die Ressourcen aufstocken: Die Stadt stellt zusätzliche 2.200 Wochenstunden bereit. Über deren Einsatz soll demnächst in den Gesprächen mit den Schulen entschieden werden. Das verkündete Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bildungsdirektor Heinrich Himmer.