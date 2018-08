Tragisch endete für einen 19-jährigen aus Wien-Ottakring sein Badeausflug an den Neufelder See. Er war am vergangenen Sonntag mit drei Freunden im See schwimmen. „Während des Schwimmens verlor der junge Wiener mit türkischem Migrationshintergrund das Bewusstsein und ging unter“, schildert Polizeisprecher Helmut Greiner den Badeunfall, der sich kurz nach 15 Uhr ereignete ( BVZ.at hatte berichtet, siehe hier und unten).

Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Nach einiger Zeit wurde der Verunfallte rund 30 Meter vom Südufer nächst des dortigen Badestegs entfernt von der Wasserrettung in rund vier Metern Tiefe am Grund des Sees gesichtet.

Wasserretter bargen gemeinsam mit Tauchern den 19-Jährigen. Einsatzkräfte der Wasserrettung, des Roten Kreuzes Ebenfurth/Landegg sowie des Arbeitersamariterbundes Hornstein führten die Erstmaßnahmen durch. Ihnen gelang es schließlich, den Mann zu reanimieren.

Schließlich wurde der 19-Jährige mit dem ebenfalls alarmierten Notarzthubschrauber Christophorus in das Wiener Allgemeine Krankenhaus geflogen.

Am Dienstagvormittag gab die Polizei bekannt, dass der 19-Jährige am Montag um 13 Uhr an den Folgen des Badeunfalls verstorben ist.