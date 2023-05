Fußball Neun Tote bei Massenpanik in Stadion in El Salvador

El Salvador

B ei einer Massenpanik in einem Fußballstadion in El Salvador sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mehrere verletzte Fans wurden in Krankenhäuser nahe dem Stadion Cuscatlán in der Hauptstadt San Salvador gebracht, wie die Polizei des mittelamerikanischen Landes am Samstag (Ortszeit) über Twitter mitteilte. Mindestens zwei der Verletzten waren demnach in Lebensgefahr.