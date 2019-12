Ein Toter und 20 Verletzte bei Vulkanausbruch .

In Neuseeland hat ein Vulkanausbruch dutzende Touristen auf einer Insel überrascht - ein Mensch wurde dabei getötet, mehrere Menschen teils lebensgefährlich verletzt. Der Vulkan White Island sei gegen 14.10 Uhr (Ortszeit; 02.10 Uhr MEZ) ausgebrochen, etwa 50 Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe aufgehalten, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere Menschen würden noch vermisst.