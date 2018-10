Neuseeland liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Beben sind dort keine Seltenheit.

Das aktuelle Beben war in zahlreichen Wohnhäusern und Bürogebäuden zu spüren. Das Parlament in Wellington - etwa 360 Kilometer entfernt, ganz im Süden der Nordinsel - unterbrach für kurze Zeit seine Sitzung. Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan, die sich gerade in Auckland aufhielten, bekamen von dem Beben nach Medienberichten aber nichts mit. Neuseeland ist für das Paar die letzte Station einer zweiwöchigen Pazifik-Reise.

Griechenland wurde unterdessen von einem Erdbeben mittlerer Stärke erschüttert. Das Zentrum des Bebens der Stärke 5,3 lag nach Angaben des Geoforschungszentrums in Potsdam südwestlich der Insel Zakynthos, die US-Erdbebenwarte USGS verortete das Zentrum dagegen bei Mouzaki in Thessalien. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Erdstoß der Stärke 6,4 bei der Insel Zakynthos die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Denn der Erdstoß war weit entfernt noch wahrzunehmen: Bis hin ins rund 200 Kilometer entfernte Athen, in der Westtürkei, in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki wurde das Beben gespürt.