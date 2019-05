Der Verdacht lag nahe, dass der 36-jährige Mann aus der Slowakei mit dem Einbruchsversuch in Verbindung stehen könnte. Er wurde zur weiteren Befragung in die nächstgelegene Dienststelle gebracht.

Während die Einvernahme noch andauerte, erreichte ein weiterer Notruf die Bezirksleitstelle in Neusiedl am See. In unmittelbarer Nähe des ersten Tatortes finde ein weiterer Einbruchsversuch statt, hieß es. Der Festgenommene könnte mit einem Komplizen auf Einbruchstour gewesen sein, so der Verdacht der Polizei.

Der Täter ergriff allerdings noch vor dem Eintreffen der Polizeistreifen am zweiten Tatort die Flucht: Er hatte die Alarmanlage ausgelöst.

Eine großangelegte Fahndung nach dem Flüchtigen mit insgesamt acht Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber wurde nach zwei Stunden ergebnislos abgebrochen.

Im Zuge der sofort aufgenommenen Ermittlungen wurden dem festgenommenen Slowaken mehrere Einbruchsdiebstähle und Einbruchsversuche in Häuser und Fahrzeuge in den Bezirken Neusiedl am See sowie Gänserndorf nachgewiesen. Diesbezüglich sind noch weitere Erhebungen erforderlich.

Der festgenommene Mann wurde angezeigt und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.