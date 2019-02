Damit treten sie erstmals in der Geschichte der SPÖ Burgenland als Duo die Nachfolge von Landeshauptmann Hans Niessl als Bezirkschefs an. „Wir wissen, dass wir in große Fußstapfen treten und viel Verantwortung übernehmen! Wir werden bewusst und zielorientiert damit umgehen“, so Brandstätter und Köllner unisono. In der geheimen Wahl erhielt Brandtätter 100 Prozent der Stimmen, Köllner 97,2 Prozent.

Hans Niessl tritt nach 20 Jahren als SPÖ-Bezirkschef ab, bleibt dem Bezirk aber erhalten und erhielt für den Ehrenvorsitz des Bezirks Neusiedl am See eine Ehrenurkunde.

Mehr dazu