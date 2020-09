Nationalpark: RH bemängelt Aufsicht des Landes .

Der Rechnungshof (RH) kritisiert in seinem Bericht zum Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel, der am Freitagvormittag veröffentlicht wurde, die mangelnde Aufsicht des Landes Burgenland. Es gebe keinen Managementplan für den Nationalpark, das Land sei als Aufsichtsbehörde über Jahre "nahezu untätig" geblieben. Sitzungen der Gremien wurden nicht abgehalten, berichteten die Prüfer.