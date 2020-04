Zahlreiche burgenländische Beherbergungsbetriebe aus der Region Neusiedler See vereinfachen aufgrund der Coronakrise ihre Stornobedingungen. Die Erleichterungen werden von 15. Mai bis 31. Oktober gelten und sollen den Gästen eine "einfache und vor allem sichere Urlaubsplanung für den kommenden Sommer" ermöglichen, teilte die Neusiedler See Tourismus GmbH am Dienstag mit.

Sowohl Privatvermieter als auch Drei- und Vier-Sterne-Hotels hätten sich mit der Neusiedler See Tourismus GmbH zusammengeschlossen, um die sogenannte "Easy Summer Storno" anzubieten. Eine kostenlose Stornierung werde bis sieben Tage vor der Anreise möglich sein, zudem werde es keine Anzahlung oder Kreditkartensicherheitsabfrage geben. Die Stornogebühr werde sechs bis zwei Tage vor der Anreise 70 Prozent und einen Tag vor der Anreise 90 Prozent betragen, so die Neusiedler See Tourismus GmbH.