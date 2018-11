Jury für Prozess gegen Drogenboss "El Chapo" steht .

Die Jury für den Prozess gegen den ehemaligen mexikanischen Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman steht. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hätten am Mittwoch am Gericht in New York sieben Frauen und fünf Männer als Geschworene ausgewählt, berichteten US-Medien. Vier Frauen und zwei Männer dienen als Ersatzjuroren.