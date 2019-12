Rapper 6ix9ine zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt .

Ein Gericht in New York hat US-Rapper Tekashi 6ix9ine wegen Mitgliedschaft in einer Bande zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Für den 23-Jährigen, der an mehreren Überfällen mit Schusswaffeneinsatz am Times Square in Manhattan und in Brooklyn beteiligt war, bedeutet das übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein relativ mildes Urteil.