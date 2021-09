UN-Generaldebatte startet mit Rede Bidens .

Mit der ersten Rede von Joe Biden als US-Präsident beginnt am Dienstag (ab 15.00 Uhr MESZ) die jährliche Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Zum Auftakt werden unter anderem auch Ansprachen der Vertreter Brasiliens, des Irans, der Türkei, Frankreichs und der Schweiz erwartet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen reiste am Sonntag nach New York. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) flogen am Montag nach.