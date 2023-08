Neymar angeschlagen, Debüt bei Al-Hilal wohl erst September

"Ich weiß nicht, wann er wieder spielen kann, vielleicht wird er Mitte September ready sein", erklärte Jesus am Samstag bei einer Willkommens-Zeremonie vor 60.000 Zuschauern im King Fahd International Stadium. Drohnen flogen über das Heim-Stadion von Al-Hilal und schrieben "Neymar ist blau" in den Himmel, ehe der frühere Star von Barcelona sein neues Team bei einem 1:1 gegen Al-Fayha beobachtete.

Dass Neymar für zwei WM-Qualifikationsspiele für Brasilien im kommenden Monat nominiert wurde, gefiel Coach Jesus gar nicht. "Ich weiß nicht, warum das brasilianische Nationalteam ihn einberufen konnte, er ist noch nicht so weit", sagte Jesus. Neymar hat seit der WM im Vorjahr nicht mehr für sein Heimatland gespielt, da er sich von einer Knöchelverletzung im vergangenen Februar erholt, wurde aber für die Spiele gegen Bolivien (8.9.) und Peru (12.9.) nominiert.

Neymar hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, der ihm laut der französischen Sport-Tageszeitung "L`Equipe 160 Millionen Euro einbringen soll.

Indes wurde bekannt, dass Al-Hilal weiter auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat: Fulham-Stürmer Aleksandar Mitrovic wurde bis 2026 verpflichtet, wie beide Clubs am Samstag verlauteten. Finanzielle Details wurden nicht genannt, doch britische Medien berichteten, die Saudis würden mehr als 46 Mio. Pfund (53,81 Mio. Euro) für den 28-jährigen Serben hinlegen. Mitrovic war Fulhams Topscorer in vier der vergangenen fünf Saisonen in der Premier League.