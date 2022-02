Entscheidung von Tom Brady über Rücktritt noch offen

Über die Zukunft von Tom Brady in der National Football League (NFL) entscheidet nur Tom Brady. Und das hat der Star-Quarterback der Tampa Bay Buccaneers nach eigener Aussage trotz anderslautender Berichte noch nicht getan. "Ich verstehe das Umfeld, in dem wir uns bewegen, jeder will die Neuigkeiten vor den anderen haben", sagte der 44-Jährige am Montag (Ortszeit) in einem Podcast zu den Rücktritts-Meldungen vom Wochenende. "Es ist wirklich von Tag zu Tag bei mir."