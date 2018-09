Die Pittsburgh Steelers sind nach einer 37:42-Heimniederlage gegen die Kansas City Chiefs weiter sieglos. Mann des Spiels war Kansas Citys neuer Quarterback Patrick Mahomes. Der 22-Jährige stellte mit sechs Touchdown-Pässen einen Clubrekord ein. Seine zehn Touchdowns in den ersten beiden Saisonspielen sind zudem eine neue NFL-Bestmarke.

Eine eindrucksvolle Vorstellung zeigten auch die Los Angeles Rams, die die Arizona Cardinals mit 34:0 vorführten und immer mehr zu einem der Titelfavoriten avancieren. Die Green Bay Packers und ihr angeschlagener Star-Quarterback Aaron Rodgers kamen gegen die Minnesota Vikings nicht über ein 29:29-Remis nach Verlängerung hinaus.

Ein Kuriosum gab es im Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Los Angeles Chargers: Buffalo-Verteidiger Vontae Davis trat in der Halbzeitpause zurück, hinterließ verdutzte Teamkollegen und Trainer. Der 29-Jährige erklärte seinen Rücktritt Stunden später in einer Stellungnahme unter anderem mit den vielen Verletzungen und Opfern des Profi-Lebens. "Die Realität hat mich heute auf dem Spielfeld getroffen, schnell und hart", schrieb Davis. "Ich sollte nicht mehr da draußen sein."

NFL-Ergebnisse vom Sonntag: Atlanta Falcons - Carolina Panthers 31:24, New Orleans Saints - Cleveland Browns 21:18, Tennessee Titans - Houston Texans 20:17, Washington Redskins - Indianapolis Colts 9:21, Pittsburgh Steelers - Kansas City Chiefs 37:42, Buffalo Bills - Los Angeles Chargers 20:31, New York Jets - Miami Dolphins 12:20, Green Bay Packers - Minnesota Vikings 29:29 n.V., Tampa Bay Buccaneers - Philadelphia Eagles 27:21, Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 34:0, San Francisco 49ers - Detroit Lions 30:27, Jacksonville Jaguars - New England Patriots 31:20, Denver Broncos - Oakland Raiders 20:19, Dallas Cowboys - New York Giants 20:13