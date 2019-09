Patriots und Chiefs weiter erfolgreich .

Titelverteidiger New England Patriots und die Kansas City Chiefs haben am Sonntag (Ortszeit) auch ihre jeweils vierten Saisonspiele in der National Football League (NFL) gewonnen. Der Super-Bowl-Champion setzte sich bei den bisher ungeschlagenen Buffalo Bills 16:10 durch, die Chiefs indes mit 34:30 bei den Detroit Lions.