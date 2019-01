Quarterback-Superstar Tom Brady und die New England Patriots erreichten bereits zum dritten Mal in Folge den Super Bowl - das weltweit beachtete Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Der Vorjahresfinalist konnte sich am Sonntag im Halbfinale nach Verlängerung auswärts gegen die Chiefs durchsetzen. Der 41-jährige Brady führte sein Team in der Overtime mit präzisen Pässen bis an die 15-Yard-Linie der Chiefs. Dort übernahm Running Back Rex Burkhead, der das lederne Ei im dritten Laufversuch in die Endzone befördern konnte.

Brady warf einen Touchdown-Pass und zwei Interceptions im Halbfinale der AFC-Championship. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes überzeugte mit drei Touchdown-Pässen und 295 Pass-Yards.

Die Los Angeles Rams um Quarterback-Youngster Jared Goff hingegen erreichten erstmals seit 2002 den Super Bowl. Die Kalifornier besiegten am Sonntag im Halbfinale die als Nummer eins gesetzten New Orleans Saints auswärts knapp mit 26:23 nach Verlängerung.

Der 24-jährige Goff überzeugte mit 297 Pass-Yards, einem Touchdown und einer Interception im NFC-Championship-Game. Matchwinner war jedoch Rams-Kicker Greg Zurlein, der sein Team mit einem verwandelten Field Goal aus 57 Yards in der Overtime ins diesjährige Endspiel beförderte. Saints-Quarterback Drew Brees verbuchte zwei Touchdown-Pässe, eine Interception und 249 erworfene Yards.

Die damals noch in St. Louis beheimateten Rams hatten 2002 das Endspiel gegen die New England Patriots und deren Superstar Tom Brady 17:20 verloren.