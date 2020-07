Tiroler Platzgummer unterschreibt Vertrag bei NY Giants .

Der Tiroler Sandro Platzgummer hat am Montag den ersehnten Vertrag beim Football-Team New York Giants unterschrieben. Der Running Back war dank seiner Leistungen im Auswahlverfahren des internationalen Förderprogramms nominiert worden und ist laut Mitteilung auf der Website des NFL-Teams nun Mitglied des Trainingskaders. Am Dienstag startet beim vierfachen Super-Bowl-Champion die Vorbereitung.