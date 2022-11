NHL 1:0-Sieg von Minnesota mit Rossi gegen Seattle Kraken

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Zuccarello bei seinem entscheidenden Schuss zum 1:0 Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie Minnesota Wild haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ihren insgesamt siebenten Sieg in dieser Saison geschafft. Bei den Seattle Kraken gewann das Team des Österreichers Marco Rossi am Freitagabend (Ortszeit) mit 1:0. Für den Vorarlberger ergaben sich diesmal 13 Minuten Eiszeit, auf sein erstes Tor in der NHL muss er weiter warten. Den einzigen Treffer erzielte der Norweger Mats Zuccarello kurz vor der ersten Drittelpause (19.).