Arizona gewann ohne Grabner, Philadelphia mit Raffl .

Der Kärntner Michael Grabner gehört weiterhin nicht dem Match-Kader der Arizona Coyotes an. Der Stürmer fehlte auch am Samstag (Ortszeit) beim 7:3-Heimsieg seines NHL-Teams gegen Tampa Bay Lightning. Grabner hatte zuletzt am 30. Jänner für Arizona gespielt. Sein engerer Landsmann Michael Raffl war hingegen beim 4:2-Heimsieg seiner Philadelphia Flyers gegen die Winnipeg Jets mit am Eis.