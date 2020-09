Avalanche erzwingen im Play-off 7. Spiel gegen Stars .

Die Colorado Avalanche haben in den NHL-Play-offs mit einem 4:1 gegen die Dallas Stars ein Entscheidungsspiel erzwungen. Der Sieg am Mittwochabend (Ortszeit) war der 3:3-Ausgleich in der Serie, in der Colorado bereits 1:3 zurück gelegen war. Nun kommt es am Freitag zum entscheidenden Spiel sieben.