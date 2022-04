Dallas feiert mit Raffl 5:4-Sieg bei San Jose Sharks

Werbung

Was im Eishockey alles möglich ist, zeigten am Samstag die Florida Panthers. Sie lagen bei den New Jersey Devils bereits mit 2:6 im letzten Spielabschnitt zurück, schafften es aber noch in die Verlängerung. In dieser scorte Gustav Forsling zum zweiten Mal in diesem Match, nun entscheidend zum 7:6-Endstand. Die Panthers führen in der Atlantic Division.

NHL-Ergebnisse vom Samstag: San Jose Sharks - Dallas Stars (mit Raffl) 4:5, Carolina Hurricanes - Minnesota Wild (ohne Rossi) 1:3, New Jersey Devils - Florida Panthers 6:7 n.V., Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins 3:2, Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 2:3, Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 5:2, , Philiadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 3:6, Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 4:5 n.P., Calgary Flames - St. Louis Blues 4:6