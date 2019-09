Grabner-Tor bei Testspielsieg der Arizona Coyotes .

Michael Grabner hat am Dienstag seinen ersten Treffer in der Vorbereitung auf die nächste Woche beginnende Saison der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erzielt. Der Villacher traf beim 4:2-Erfolg der Arizona Coyotes bei den Edmonton Oilers in der 51. Minute zum 3:1.