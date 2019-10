Der zweite Villacher in der NHL eröffnet die Saison um 20.00 Uhr MESZ mit einem "Heimspiel": Seine Philadelphia Flyers treten in Prag gegen die Chicago Blackhawks an. Erstmals seit 2005 beginnt indes eine NHL-Saison ohne den 35-jährigen Steirer Thomas Vanek. Der erfolgreichste Österreicher in der NHL hatte bis zuletzt keinen neuen Klub gefunden.