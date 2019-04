Letzter Platz im Play-off an Columbus .

Einen Tag vor dem Ende des Grunddurchgangs in der National Hockey League (NHL) ist Columbus als letzte Mannschaft ins Play-off eingezogen. Die Blue Jackets siegten am Freitag bei den New York Rangers 3:2 nach Penaltys, setzten sich mit 96 Punkten in der Eastern Conference gegen die Montreal Canadiens (94 Punkte) durch und schafften damit die dritte Post-Season-Teilnahme in Folge.