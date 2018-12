Rasmus Andersson und Sean Monahan sieben Sekunden vor der Schlusssirene schossen die Kanadier in die Overtime, in der Johnny Gaudreau nach 35 Sekunden für die Flames traf. Nach nur drei Siegen aus den jüngsten zwölf Spielen liegen die Flyers nur an drittletzter Stelle der Eastern Conference mit sieben Punkten Rückstand auf die Play-off-Ränge.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch: Calgary Flames - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 6:5 n.V., New York Islanders - Vegas Golden Knights 2:3, Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins 6:3, Anaheim Ducks - Dallas Stars 6:3.